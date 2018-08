Sie haben verstanden, die Esslinger - zumindest, wenn es um die Grünen Höfe in der Pliensauvorstadt geht. „Am Anfang wurde das Baugruppenmodell ja eher mit spitzen Fingern angefasst“, erinnert sich Hagen Schröter, Geschäftsführer der Esslinger Wohnungsbau (EWB). „Denn damals konnte sich niemand so recht etwas darunter vorstellen.“ Inzwischen habe sich die Vorstadt aber für all jene, die eine Eigentumswohnung kaufen möchten zum bevorzugten Esslinger Stadtteil entwickelt. „Es ist richtig hip, in den Grünen Höfen zu wohnen.“ Dieser Trend hat zuletzt auch Kapitalanleger angelockt. „Sie haben Wohnungen gekauft und