(do) - Der Klimaschutz stand im Mittelpunkt der Haushaltsrede der Grünen. Dirk Rupp forderte, „dass der Klimaschutz ab sofort bei jedem klimarelevanten Thema explizit auf die Tagesordnung kommt und weitestgehende Maßnahmen ergriffen werden“. Der Stadtrat bezog sich auf Klimaschützer, die in der Tatenlosigkeit auf diesem Gebiet eine „Selbstmordstrategie“ sehen. Er forderte radikale Antworten. Nachhaltiges Handeln müsse an erster Stelle der Kommunalpolitik stehen.

Mit den bisherigen Anstrengungen der Stadt will sich Dirk Rupp nicht zufrieden geben. Im Entwurf für den Haushalt vermisst er neue Akzente. Über das