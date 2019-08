EsslingenDer Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel wünscht sich ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr in Esslingen. „In Esslingen fand seit Jahrzehnten kein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr statt“, bedauerte Grübel, der parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium war, bevor er das Amt des Bundesbeauftragten für die weltweite Religionsfreiheit übernahm. Er habe das nun gegenüber Oberbürgermeister Jürgen Zieger und den Fraktionsvorsitzenden angeregt, sagte der Bundestagsabgeordnete. Seinen Vorstoß begründet er mit der vergangenen Rolle Esslingens: Als ehemalige Garnisonstadt habe Esslingen eine historische Verbindung zur Bundeswehr. Das bisher einzige feierliche Gelöbnis 1993 auf dem Esslinger Marktplatz ging übrigens nicht ganz störungsfrei über die Bühne. Anlass war der Abschied des Feldjägerbataillons 750 aus der Becelaere-Kaserne.

Im Gelöbnis an sich sieht Markus Grübel eine Möglichkeit, dass „in Zeiten einer ausgesetzten Wehrpflicht und damit einer faktischen Freiwilligen- und Berufsarmee“ der Kontakt zwischen Bundeswehr und Gesellschaft nicht abbreche. Aus eigenem Erleben im Alltag sei es kaum mehr möglich, sich ein realistisches Bild von der Bundeswehr und den besonderen Anforderungen an den Soldatenberuf und seine Bedeutung für Deutschland zu machen. Ein öffentliches feierliches Gelöbnis und die Vereidigung auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland seien ein besonderer Anlass für die Bundeswehr, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Fraktionen sind sich uneins

Die Fraktionschefs reagieren unterschiedlich auf den Vorschlag, der sie mitten in der Sommerpause erreichte. Carmen Tittel von den Grünen bestätigt, dass ein Schreiben Grübels bei ihr eingegangen sei, aber beraten sei der Vorschlag noch nicht mit der Fraktion. Sie selbst erkenne keine Notwendigkeit, ein öffentliches Gelöbnis in Esslingen zu veranstalten.

Annette Silberhorn-Hemminger von den Freien Wählern, die ebenfalls ein Schreiben bekam, sagte, das Thema stünde auf einer der ersten Fraktionssitzungen nach der Sommerpause auf der Agenda. Dann werde in Ruhe darüber beraten.

Andreas Koch von der SPD spricht sich klar für ein Gelöbnis in Esslingen aus. Ähnlich wie Grübel argumentiert er eher staatstragend: Die Bundeswehr sei ein konstitutiver Bestandteil des Landes und erfülle wichtige, dem Frieden dienende Aufgaben inner- und außerhalb der deutschen Grenzen. Dieser Funktion könne sie umso eher gerecht werden, je mehr die Gesellschaft sich mit der Bundeswehr als ‚ihrem’ Heer und als deutscher Parlamentsarmee identifiziere. „Ein öffentliches Gelöbnis leistet dazu sicher einen wichtigen Beitrag. Deshalb sollte Esslingen die Bundeswehr auf jeden Fall und unabhängig von seiner Historie als ehemalige Garnisonsstadt zu einem solchen Akt einladen.“

Da vertritt Martin Auerbach (Linke) eine völlig andere Sicht der Dinge: „Einen Tag für die Bundeswehr brauchen wir in Esslingen nicht. Das ist nur ein Versuch, Uniformen wieder alltagstauglich zu machen in der Bundesrepublik. Was wir uns vorstellen können, wäre ein Tag für Menschen, die im Altersheim oder in einer Kindereinrichtung ihre Arbeit beginnen.“

Ulrich Fehrlen von der FDP wiederum begrüßt den Vorschlag von Grübel: „Als FDP und pesönlich als Oberst der Reserve habe ich kein Problem damit. Das wäre wirklich nicht schlecht, die Bundeswehr als Teil der Gesellschaft zu präsentieren.“

Und so war es früher

1993 fand in Esslingen das erste und vorerst letzte feierliche Gelöbnis und die Vereidigung von 200 Wehrpflichtigen und Zeitsoldaten statt. Begleitet wurde die Zeremonie von Schmierereien an der restaurierten Fassade des Münsters St. Paul, die sich auch gegen den damaligen Oberbürgermeister Ulrich Bauer richteten: „Stillgestanden, OB Bauer abtreten.“ Es gab Plakate („Marktplatz ja, Exerzierplatz nein“) und die Polizei nahm Demonstranten aus der Stuttgarter Hausbesetzerszene fest. Während der Nationalhymne ertönten Pfiffe.

Dabei blickt Esslingen tatsächlich auf eine lange Tradition als Garnisonsstadt zurück. Schon im 18. Jahrhundert waren Truppen in mehreren alten Gebäuden untergebracht, bevor 1914/15 die Burgkaserne und spätere Becelaere-Kaserne in Hohenkreuz gebaut wurde. Der Name erinnert an den im Ersten Weltkrieg heftig umkämpften Ort Beselare in Flandern. Daran beteiligt war auch das in Esslingen stationierte Reserve-Infanterie-Regiment 246. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten amerikanische Truppen den hinteren Teil der Becelaere-Kaserne, die Funker-Kaserne. 1956 bis 1961 wurde die Becelaere-Kaserne restauriert. Danach zogen das Sanitätsbataillon 10 und später die Feldjäger ein. Nachdem die Kaserne aufgegeben worden war, entstand dort das heutige Wohngebiet Palmscher Park.