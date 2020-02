EsslingenDer Kabelbrand, der am Dienstag den Stuttgarter Hauptbahnhof lahmgelegt hatte, wirkt sich weiterhin auf den Schienenverkehr aus. „Der Hauptbahnhof ist noch immer nicht wieder ganz betriebsbereit“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zwölf Gleise des Bahnhofs waren am Mittwoch wieder in Betrieb, zwei weitere wurden zum Rangieren und Wenden benutzt. Einige IC-Züge halten nach wie vor in Esslingen statt in Stuttgart. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilte, war am Dienstagmorgen in einem Versorgungstunnel unterhalb der Gleise 9 und 10 ein Wasserrohr gebrochen. Das Wasser spritzte demnach auf einen Verteilerkasten, löste darin