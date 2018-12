EsslingenEs passiert nicht alle Tage, dass eine weitreichende städtebauliche Entscheidung von fast allen Ratsmitgliedern mit Lob bedacht wird. Mit ihren Plänen für den Umzug der Stadtwerke in die Neckarwiesen und die Neuordnung des bisherigen SWE-Geländes an der Fleischmannstraße ist der Esslinger Stadtverwaltung dieses Kunststück gelungen. Von einer „einmaligen Chance“ sprachen die einen, andere sahen „eine Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten. Tatsächlich ist dieser Schritt nur konsequent: Die Stadt Esslingen hat sich mit ihrer Neuordnung bislang gewerblich und bahntechnisch genutzter Flächen Schritt für Schritt in Richtung Mettingen