EsslingenHunderte Wintersportfans hatten trotz kühler Temperaturen vor der Sporthalle in Sulzgries kampiert. Kurz nach neun Uhr war es dann so weit. Die Besuchermassen strömten in die Gänge, Tribünen und umfunktionierten Umkleiden. Beim 39. Ski-Basar des TSV RSK wurde am Samstag verkauft, was das Sportlerherz begehrt. Mützen, Helme, Snowboards, Skier in allen Ausführungen: Knapp 2200 Produkte waren im Angebot. Ein großer Teil davon stammt von den Kunden selbst. „Schon am Freitag kommen viele und geben ihre alten Skier in den Verkauf“, erklärt Frank Hemminger, Organisator des Markts. Neuware ergänze das Sortiment.

Sparen ist somit das Gebot der