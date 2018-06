EsslingenAm Montag überreichten Mitglieder des Fördervereins Herzklopfen einen Scheck über 24 000 Euro an Professor Matthias Leschke, den Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Esslinger Klinikum. Mit dieser stattlichen Summe soll das Hypothermie-System auf der Intensivstation erneuert werden. Es dient dazu, Patienten nach einem akuten Kreislaufzusammenbruch gezielt zu unterkühlen, um Hirnschäden zu minimieren oder zu vermeiden. Der Rest des Betrags fließt in die Anschaffung eines passageren, also temporären Herzschrittmachers. „Herzklopfen“ hat inzwischen schon viele Projekte auf den Weg gebracht, die am eingeschränkten