(red) - Seit dem 1. Mai treten viele Esslinger beim dreiwöchigen Stadtradeln gemeinsam in die Pedale - jetzt ist Halbzeit. Zum Abschluss am 21. Mai macht die Radsternfahrt Baden-Württemberg Halt in Esslingen. Auf dem Bahnhofplatz erwarten die Radler Informationen rund um E-Bikes und E-Lastenräder.

Beim alltäglichen Radeln geht es in Esslingen seit dem 1. Mai um mehr als nur schnell von A nach B zu kommen und etwas für die eigene Gesundheit und für ein besseres Klima zu tun. Denn das Stadtradeln des Klima-Bündnisses verbindet die Freude am Radfahren in Esslingen mit einem Gemeinschaftserlebnis und einer Prise sportlichen Wettkampfs.