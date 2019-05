EsslingenEs gibt nicht viele Bauwerke, die den Esslingern so sehr am Herzen liegen wie der Dicke Turm. Umso schmerzlicher fanden es viele, dass die dortige Gastronomie 2011 die Segel streichen musste. Seither öffnen sich die Türen des Esslinger Wahrzeichens nur noch zu besonderen Gelegenheiten. Lange schien es, als sollte sich daran auch so rasch nichts ändern, weil zeitweise bis zu sieben Millionen Euro als mögliche Sanierungskosten genannt worden waren. Viele Bürgerinnen und Bürger blieben dennoch am Ball. 2014 gründete sich die Initiative Turmwächter, die sich längst als Verein etabliert hat. Der Burgverein, der sich zunächst auf die Sanierung der