Esslingen Geiz mögen manche zwar geil finden. Die Mitglieder der Esslinger Greenpeace-Gruppe wissen aber, dass die Umwelt und somit am Ende die Gesellschaft für Billigprodukte einen ebenso hohen Preis zahlen wie die Produzenten der Billigware. Um all jenen, die bewusst, umweltschonend und fair einkaufen möchten, etwas an die Hand zu geben, haben die Umweltaktivisten unter dem Titel „Mein Esslingen – biologisch, nachhaltig und fair“ einen Konsumratgeber erarbeitet, der am Samstag vorgestellt wird.

Die Idee dazu bekam Ulrich Schwarz, der sich seit vielen Jahren bei Greenpeace engagiert, bei einem Ausflug nach Regensburg. „Als ich dort so ein