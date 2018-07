ES-Pliensauvorstadt (adi) - Zahlreiche Comic-Fans haben sich den morgigen Samstag dick im Kalender markiert, denn am 11. Mai steigt von 10 bis 16 Uhr in der Esslinger Sammlerecke in der Daimlerstraße 8 der Gratis-Comic-Tag. Jeder Besucher darf an diesem Tag sechs eigens aufgelegte Comics kostenlos mitnehmen. 30 verschiedene Titel quer durch das Repertoire der deutschen Verlage stehen zur Auswahl. Da finden sich Klassiker wie Donald Duck oder die Simpsons, die Superhelden aus dem Marvel- und DC-Universum mischen mit, Graphic-Novel-Nostalgiker freuen sich auf Titel wie „Before Watchmen: Rorschach“, aber auch Mangas, franko-belgische