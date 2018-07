EsslingenJedes Jahr im Sommer lädt die Evangelische Kirchengemeinde Esslingen-Berkheim zum Motorrad-Gottesdienst auf dem Steinriegelplatz ein. Am 15. Juli sind auch in diesem Jahr wieder Motorradfahrer aber auch Menschen ohne Zweiräder zum Gottesdienst im Grünen eingeladen. Ab 10 Uhr werden die Gäste mit Kaffee und schwäbischem Hefekranz begrüßt. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Die Predigt hält Bikerpastor Helmut Strobel aus Stuttgart. Für die musikalische Gestaltung sorgt auch in diesem Jahr die „Väter-Band“ mit Jürgen Scharpf. Das Opfer geht traditionell an die Deutsche Indianer-und Pioniermission (DIPM) für motorradfahrende, einheimische