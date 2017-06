Am Wochenende nach Pfingsten feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Dieses Fest verdeutlicht uns, dass Gott kein einsames überhöhtes Wesen, sondern liebevolle Gemeinschaft ist. Vater, Sohn und Geist sind gleich göttlich und gleich ewig, aber nicht einfach „Dasselbe.“ Der dreieine Gott wird so auch Bild gelungener menschlicher Beziehung. Wir Menschen sind nicht gleich im Sinn von identisch und Beziehung ist nur in Verschiedenheit möglich.

