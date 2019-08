EsslingenZum zweiten Internationalen Glockenspiel-Festival „Turm und Klang“ am 7. und 8. September lädt die Stadt Esslingen auf den Rathausplatz ein. Unter der musikalischen Leitung von Ekaterina Porizko bespielen Irina Koslova und Timur Chaliullin aus Russland, Wouter Verheyden aus Belgien sowie Ekaterina Porizko, Eckart Hirschmann und Jürgen Buchner aus Deutschland die 29 Glocken auf dem Rathausturm in sechs halbstündigen Konzerten an zwei Tagen. Dafür bringen sie Musik aus ihren Heimatländern mit, spielen eigene Kompositionen und auch Arrangements beliebter Werke der klassischen Musik. Eine Besonderheit gibt es am Sonntagabend zum Abschluss des