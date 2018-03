Böhling wies mit einer ausholenden Handbewegung über die Weinberge oberhalb Esslingens. „Der Schenkenberg ist bei den Wildkräutern hauptsächlich amerikanisches Gebiet.“ Der Geograf und Botaniker leitete im Auftrag des Naturschutzzentrums Schopflocher Alb den naturkundlichen Spaziergang und erläuterte dabei die botanischen Besonderheiten dieses Gebiets. Die steilen Felshänge über dem Neckar zählen laut Böhling zu den klimatisch äußerst begünstigten Gegenden in Deutschland. Daher konnten sich am Wegesrand und in den Weingärten Pflanzen ansiedeln, die meist nicht beachtet oder gar als Unkraut bekämpft werden, jedoch