In der Medius Klinik in Ostfildern-Ruit leitet Michael Beier das Notfallteam. Er berichtet, dass seit der eisigen Kälte die Unfallzahlen deutlich nach oben gingen. „Es sind vor allem Verletzungen am Handgelenk, Armbrüche oder gar Oberschenkelhalsbrüche.“ Die Notfallaufnahme ist entsprechend vorbereitet. „Wir haben beim Personal Strukturen geschaffen, die es uns erlauben, vermehrt Personal in die Notaufnahme zu holen, wenn das nötig ist.“ Beier beobachtet, dass besonders in den Morgenstunden Menschen stürzen und sich dabei verletzen. „Tagsüber kommt es darauf an, wie die Glätteverhältnisse sind oder wie gut