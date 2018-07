EsslingenDie stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Esslingen und ehemalige Geschäftsführerin der gemeinnützigen Unternehmensgruppe „Dienste für Menschen“, Gisela Rehfeld, hat die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann habe sie der Esslinger Mitbürgerin verliehen, gibt das Land in einer Pressemitteilung bekannt, und damit ihre Verdienste im sozialen und im kommunalpolitischen Bereich gewürdigt. Oberbürgermeister Jürgen Zieger hat die hohe Auszeichnung am Freitagvormittag in der Stuckhalle des Alten Rathauses überreicht.

Rehfeld ist gelernte Krankenschwester, die