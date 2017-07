Esslingen (red) - Wer spart, kann auch gewinnen beim PS-Sparen der Sparkassen. Der Reinertrag dieser besonderen Art des Prämiensparens kommt gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zugute. Zudem warten auf die Teilnehmer der monatlichen Auslosungen Geldpreise. Bei der Monats-Auslosung am 7. Juli entfielen auf die Lose der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen folgende Gewinne: Ein Gewinn in Höhe von 5000 Euro erhält der Besitzer des Loses mit der Nummer 49.021.340. Gewinne zu je 500 gibt es für diejenigen, die Lose mit den folgenden Nummern haben: mit der Nummer 49.023.812, der Losnummer 49.078.257, der Nummer 49.341.839, der Nummer