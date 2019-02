Anzeige

EsslingenNach eigener Recherche des DGB Esslingen-Göppingen werden über 300 Privatwohnungen im Großraum Esslingen über Airbnb als Ferienwohnungen angeboten. Allein im Zentrum Esslingen seien es im Februar 2019 fast 50 Unterkünfte, schreibt der Gewerkschaftsbund. Doch nur Wohnraum, der dauerhaft zur touristischen Vermietung verwendet wird, zählt als zweckentfremdeter Wohnraum. Wenn daher einzelne Zimmer zeitlich begrenzt oder auch ganze Wohnungen etwa während eines Auslandsaufenthalts angeboten werden, fällt dass nicht unter das Zweckentfremdungsverbotsgesetz.

Der DGB Esslingen-Göppingen fordert deshalb die Parteien in Esslingen dazu auf, sich ein Bild von der Lage zu machen – um dann reagieren zu können. Das Beispiel der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die vor wenigen Tagen via Twitter bekannt gab, gegen Airbnb vor Gericht zu ziehen, zeige dabei, dass es möglich sei, politisch wie juristisch, gegen Zweckentfremdung vorzugehen.

Hotel-Auflagen umgangen

Dazu Gerhard Frank, Vorsitzender des Kreisverbandes Esslingen-Göppingen des Deutschen Gewerkschaftsbundes: „Solange nicht klar ist, welchen Einfluss Internetgiganten wie Airbnb auf den Wohnungsmarkt in Esslingen haben, ist eine gezielte soziale Wohnungspolitik nicht möglich. Wir fordern alle demokratischen Parteien gemeinsam auf, sich ein adäquates Bild von der Wohnungslage in Esslingen zu verschaffen, und konsequent die Zweckentfremdung von Wohnungen im Großraum Esslingen als kommerzielle Ferienwohnungen zu unterbinden.“

Dazu Gerhard Frank weiter: „Das ist nicht nur eine Frage der sozialen Wohnungspolitik. Diese kommerziellen Anbieter entziehen sich ebenso diversen Sozialabgaben, dem Brandschutz und unterlaufen Tarife für das Hotelgewerbe.“Bereits im letzten Jahr hatte der Abgeordnete der SPD im Landtag von Baden-Württemberg, Daniel Born (SPD) eine Anfrage gestellt, wie viele Wohnungen im Land durch Online-Portale zweckentfremdet werden, um so die Auswirkungen von Airbnb und ähnlichen Anbietern auf den Wohnungsmarkt besser einschätzen zu können. Aus der Drucksache geht hervor, dass am Stichtag 1. Januar 2017 bundesweit 94 700 aktive Inserate ermittelt werden konnten, davon 7800 alleine in Baden-Württemberg.red