EsslingenNimm die Spitzhacke deines Verstandes, dass diese Stadt zu einem offenen und gerechten Raum für ein buntes und vielfältiges Leben wird“, zitierten die Soroptimistinnen im Namen der rund 200 Akteure aus „Das Buch der Stadt der Frauen“ von Christine de Pizan aus dem Jahr 1405, bevor sie am Freitagabend den Grundstein für „Die Stadt der Frauen“ legten. Drei Tage lang bot das Festival in 65 verschiedenen Veranstaltungen Theater, Musik, Tanz, Kunst, Performance, Literatur und Diskurs. Diese sechste Auflage des Kulturfestes „Stadt im Fluss“ war zum ersten Mal unter ein Motto gestellt worden, außerdem setzte man stärker als in früheren Jahren auf