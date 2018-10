EsslingenDie Würfel sind gefallen: Das Gelände des einstigen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) an der Berliner Straße wird neu bebaut. Bei acht Gegenstimmen hat der Esslinger Gemeinderat am späten Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung einen Verkauf des Areals, das wegen seiner prominenten Lage in Bahnhofsnähe als „Sahnestückchen“ gilt, abgesegnet. Neuer Besitzer soll die ZOB Esslingen Grundbesitz GmbH werden, eine Tochtergesellschaft der LBBW Immobilien Management GmbH. Geplant sind auf dem alten ZOB-Gelände eine Erweiterung des benachbarten Rewe-Marktes, Gewerbe- und Geschäftsflächen, Wohnungen und so genannte Mikro-Apartments. Vor allem letztere haben