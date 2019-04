EsslingenDas Thema Gesundheit am Arbeitsplatz bewegt uns schon lange“, erklärt Volker Stuiber, der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV) im Evangelischen Kirchenbezirk. Deshalb lud die MAV zum ersten Gesundheitstag ins Gemeindehaus am Blarerplatz in Esslingen. An zahlreichen Stationen konnten die kirchlichen Mitarbeitenden neben vielem anderen ihre Fitness testen oder sich über Arbeitsschutz und gesunde Ernährung informieren. Drei Schwerpunkte hatten die Veranstalter gesetzt: Umgang mit Stress und psychischen Belastungen, körperliche Aspekte wie Rücken- oder Herz-Kreislauf-Probleme und schließlich Ernährung und Fitness. „Wir wollen dazu anregen,