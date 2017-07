Wer mit Christoph Mauz spricht, merkt schnell: Mit dem Fachapotheker für Toxikologie und Ökologie und seiner Familie könnte man Bücher füllen. Und nicht nur pharmazeutische. Großvater Theodor (1870-1947) hat nebenbei die Initiative für das Glockenspiel am Alten Rathaus ergriffen, Vater Dieter hat botanische Lehrbücher für die Universität Hohenheim gezeichnet. Und der jetzige Inhaber der Apotheke am heutigen Rathausplatz 9-10 ist auch promovierter UmweltToxikologe der Universität Zürich. Christoph Mauz, Jahrgang 1953, saß zum Beispiel in der Schweizer Kommission, die den Tod von Uwe Barschel in einem Genfer Hotel