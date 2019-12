Esslingen Bis zu 25 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland zeigen Symptome psychischer Erkrankungen. Mit dem Umzug der psychosomatischen Kinder- und Jugendstation in moderne, hell und funktional gestaltete Räume im dritten Obergeschoss der Kinderklinik reagiert das Esslinger Klinikum auf diese Herausforderung. Die Neueröffnung der Station, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, markiert auch den Abschluss der Sanierung der Kinderklinik.

Bereits im Jahr 2015 hat das Gebäude ein zusätzliches Stockwerk erhalten, in dem sich heute die Kinder- und Jugendpsychiatrie befindet. Dort werden psychiatrische Störungen wie