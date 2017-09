Anzeige

Es herrscht großes Gedränge am Zahnputzbrunnen in der Mitte des Pagodenzelts auf dem Hafenmarkt. Manche Eltern würden sich vermutlich darüber wundern, wie sehr sich ihre Kinder an dem Becken mit mehreren Wasserhähnen ums Zähne putzen reißen. Doch die Kleinen haben ein Ziel: Sie wollen, dass ihre Zähne im Schwarzlicht des „Kariestunnels“ nicht mehr grell gelb leuchten. Denn was hier leuchtet, ist Zahnbelag: Ein Plaque-Test, den die Kinder zuvor eingenommen haben, macht den Belag sichtbar. Wer gut geputzt hat, kommt bei der zweiten Runde ohne leuchtende Zähne davon.

Die sogenannte „Plaque-Neon-Schau“