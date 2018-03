Esslingen (pol) - Nicht schlecht staunte eine 60-jährige Frau, als sie am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Schmale Gasse unterwegs war: Sie entdeckte ein an eine Laterne angeschlossenes Fahrrad, das ihr vor zwölf Jahren gestohlen worden war. Eine Überprüfung der Rahmennummer bestätigte ihre Angaben. Mit einem Bolzenschneider wurde das Schloss aufgeschnitten und das Rad der Frau ausgehändigt. Die Ermittlungen nach dem Benutzer und dem vermutlichen Täter hat übrigens derselbe Beamte übernommen, der damals den Diebstahl aufgenommen hatte. Er arbeitet immer noch beim Polizeirevier Esslingen.

