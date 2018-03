Esslingen (red) - Das städtische Referat für Chancengleichheit bietet gemeinsam mit dem katholischen Pfarramt St. Paul und der Familienbildungsstätte Esslingen ein kostenloses Angebot für Frauen in Trennungssituationen an. Morgen um 20 Uhr treffen sich die Frauen treffen sich in einer Gruppe in der FBS, um sich gegenseitig auf ihrem Weg der Trennung oder des Bleibens zu unterstützen. Die Themen des Abends bestimmen sie selbst. Die Diplom-Sozialarbeiterin Christine Nagel-Kaufmann leitet die Gruppe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

