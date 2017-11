Anzeige

„Aber vor allen Dingen muss das Herz übergehen“, das ist ein Motto der VoicES. Am späten Sonntagnachmittag zeigte der Junge Chor vom Sängerbund RSK, was genau er darunter versteht. Denn das Herz ging über, gleich mehrfach und von Musikern wie Publikum gleichermaßen. Das Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Chores war gleichzeitig das Abschiedskonzert des Dirigenten Jan Croonenbroeck. Er gab den Dirigentenstab weiter an Mareike Peissner.

Apfel, Apfel, Ananas - jeder im Chor kennt nun die Eselsbrücke hin zu einem gelingenden Sieben-Achtel-Takt. Vier Jahre lang hat Jan Croonenbroeck den Chor VoicEs