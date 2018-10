EsslingenDass man in der Seewiesenschule einen Hauptschulabschluss machen kann, ist nichts Neues. Dennoch haben die 15 Jugendlichen, die im Juli ihr Abschlusszeugnis in den Händen hielten, eine Premiere erlebt. Denn zum Schuljahr 2013/14 war die ehemalige Grund- und Werkrealschule im Esslinger Norden als erste Esslinger Gemeinschaftsschule an den Start gegangen. 56 Kinder waren damals dabei. Die Leistungsergebnisse ihrer ersten Abgänger lagen im Schnitt, sagt Schulleiterin Marion Katuric. Dabei müsse man allerdings berücksichtigen, dass ihre Gemeinschaftsschule auch Kindern mit besonderen Beeinträchtigungen zu einem Abschluss verhelfen konnte, die ohne