EsslingenDas Jahr 2018 ist Geschichte und mit ihm der Weihnachtstrubel in der Innenstadt – sollte man meinen. Doch auch nach den Feiertagen gehen immer noch viele Produkte über die Ladentheken der Esslinger Geschäfte. Einer der Gründe hierfür ist ein Geschenketrend: die Gutscheine. Immer öfter liegen unter dem Christbaum keine Sachgeschenke mehr, sondern die in den jeweiligen Läden angebotenen „Wertpapiere“ – und die müssen schließlich eingelöst werden. Das ist zwar weniger persönlich, vermeidet jedoch etwaige Enttäuschungen bei der Bescherung. „Das Gutscheingeschäft ist in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden“, berichtet Gabriele Post,