Seit Jahren steht das alte Zollamt in der Nähe des Bahnhofs weitgehend leer. Nun sieht es so aus, als könnte dort in näherer Zukunft wieder Leben einziehen. Das zumindest lassen Gerüchte von verschiedenen Seiten vermuten. Demnach soll in das denkmalgeschützte Gebäude eine Gastro-Kette einziehen. Die RVI als Eigentümerin der Immobilie will sich dazu jedoch nicht äußern.

