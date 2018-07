Reichenbach (bes) - Beim Austritt einer kleinen Menge Chlorgas ist im Reichenbacher Freibad niemand verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Badeaufsicht am Pfingstsonntag gegen 11.40 Uhr in einem Technikraum erhöhte Werte festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer Druckflasche das Chlorgas entwichen war. Betroffen war ausschließlich der Bereich um den Technikraum.

