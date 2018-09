Geriatrisches Zentrum erneuert stationäre Pflege

Geriatrisches Zentrum erneuert stationäre Pflege – Am Freitag wird Baufortschritt mit Bergfest gefeiert

In Pflegeheimen darf es nur noch Einzelzimmer geben – so will es eine Landesverordung. Darum baut das Geriatrische Zentrum um. Die Fortschritte der Bauarbeiten werden am Freitag gefeiert.