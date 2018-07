EsslingenFreunde der Reihe „Erlesene Orte“ wissen es längst: Wenn der Schauspieler Gerhard Polacek zusammen mit Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung Literatur an ungewöhnlichen Plätzchen präsentiert, darf sich das Publikum stets auf etwas ganz Besonderes freuen: Der Schauplatz ist außergewöhnlich und oftmals überraschend, das literarische Repertoire ist eigens für diesen Anlass ausgewählt, und vor allem bleibt jede Veranstaltung ein einmaliges und nicht wiederholbares Erlebnis. Nun wollen Polacek und seine Mitstreiter noch einen draufsetzen: Am Samstag, 28. Juli, will der Schauspieler auf dem Esslinger Hafenmarkt lesen, bis ihm die Stimme