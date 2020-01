EsslingenDie Parkplatzsituation in Esslingen ist bescheiden und manch einer braucht Glück, um in Wohnungsnähe einen Stellplatz zu finden. Was die Stadtverwaltung in der Wieland- und der unteren Mülbergerstraße plant, sorgt unter den Anwohnern für wütendes Kopfschütteln: Wegen der Vollsperrung der Geiselbachstraße will die Stadt auf diesem teil der Umleitungsstrecke eine Rad- und Busspur einrichten. 60 Parkplätze würden deshalb wegfallen.

Davon betroffen sind Anlieger an der Wielandstraße, dem Hölderlinweg, der Landenbergerstraße und der unteren Mülbergerstraße. Sie machen jetzt mobil: Mit Flyern in den Briefkasten informierte die Initiative