Anzeige

EsslingenIn wenigen Wochen beginnt das Wintersemester an der Esslinger Hochschule – und damit werden am 1. Oktober auch die neuen Erstsemester willkommen geheißen. Höchste Zeit für die angehenden Studis, sich um ein Dach über dem Kopf zu kümmern. Wer schon länger in Esslingen und Umgebung lebt, weiß, dass die Wohnungssuche in der Region nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist.

Auf die Zimmersuche der Studierenden scheint das allerdings so nicht unbedingt zuzutreffen. Das heißt es zumindest beim Studierendenwerk Stuttgart, das auch für Ludwigsburg und Esslingen beziehungsweise Göppingen zuständig ist. „In Esslingen ist die Lage deutlich weniger angespannt als in Ludwigsburg oder in Stuttgart“, erklärt Pressesprecherin Anita Bauer. „Für die Wohnheime gibt es derzeit keine Warteliste in Esslingen. Dort können wir in der Regel alle unterbringen, die gerne ins Wohnheim wollen.“

Das habe aber nichts damit zu tun, dass der Studienort Esslingen als Wohnort nicht attraktiv sei. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die in Esslingen studieren, auch dort möglichst hochschulnah wohnen wollen“, erklärt Bauer. Auch sei die Nachfrage an Wohnheimplätzen über die Jahre hinweg immer gleich geblieben. Es liege viel mehr daran, dass die Hochschule im Vergleich zur Hochschullandschaft in Stuttgart nicht so groß sei und das Studierendenwerk das Wohnheimangebot gerade in Esslingen in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut habe.

Dreimal in der Woche können Zimmersuchende auch in die Sprechstunde der Außenstelle Wohnen des Studierendenwerks in die Mettinger Straße 127 kommen und sich beraten lassen. Besonders häufig genutzt wird diese Möglichkeit allerdings nicht. „Meistens wenden sich die Leute an uns, weil sie wissen wollen, auf welchem Platz sie in der Warteliste sind“, beobachtet sie.

Viele Studierende haben aber auch Vorbehalte gegenüber Wohnheimen und wollen lieber in privaten Wohngemeinschaften oder alleine leben. Auch da könne das Studierendenwerk mit einer Internetplattform weiterhelfen, auf der Privatzimmer angeboten werden (siehe unten stehender Artikel). Ähnlich funktioniert auch die Liste vom AStA, dem Allgemeinen Studierendenausschuss der Hochschule Esslingen. Mit den Unterlagen der Hochschule bekommt jeder angehende Studi nämlich eine Liste mit Adressen und Ansprechpartnern per Post zugesandt. Auch dort bieten Privatpersonen leerstehende Zimmer, Wohnungen oder sogar Häuser an. „Das lohnt sich vor allem für diejenigen, die ihr Zimmer oder ihre Wohnung für einen begrenzten Zeitraum vermieten wollen und deswegen gerne auf Studenten zurückgreifen“, erklärt Birgit Rathmann, AStA-Referentin.

Preise steigen immer weiter

Allerdings wird diese Form der Zimmervermittlung immer seltener genutzt. Das sind zumindest die Erfahrungen von Rathmann, die seit 15 Jahren für den AStA arbeitet. „Angebot und Nachfrage werden wegen der Digitalisierung immer geringer“, berichtet sie. Über Plattformen wie „WG-Gesucht“ oder „Immoscout“ ließen sich die Inserate schließlich ebenfalls kostenlos aufgeben und nutzen – und das werde immer beliebter. Dennoch gebe es auch einige ältere Leute, die ein Zimmer anbieten und sich lieber an die Hochschule direkt wenden. „Und auch dieses Jahr sind schon einige Zimmer über die Liste weggegangen“, so Rathmann.

Trotzdem findet sie: Die Wohnsituation in Esslingen war immer schon angespannt und ist es auch immer noch – vor allem, weil die Preise immer weiter steigen. Ein Blick auf die Angebote im Internet bestätigt das: Ein WG-Zimmer in Esslingen – zumindest eines, das wirklich innenstadtnah liegt – ist selten für unter 350 Euro im Monat zu finden.

Nathalie Heldt hat die Wohnungssuche schon hinter sich. Die 20-Jährige ist vor etwa einem Jahr fürs Studium aus Lichtenberg nach Esslingen gezogen. „Ich hatte eine Menge Glück bei der Suche“, erzählt sie. Die Studentin hatte sich bereits im Mai nach einem Zimmer für Oktober umgesehen – und übers Internet innerhalb kürzester Zeit eine WG in Sulzgries gefunden, in der sie auch heute noch gerne lebt. Von Kommilitonen weiß sie aber, dass die Suche in Stuttgart und Umgebung nicht immer leicht ist. „Viele wollen nicht ins Wohnheim ziehen und landen dann in irgendeiner WG mit fremden Leuten, mit denen sie sich gar nicht gut verstehen“, so Heldt.

Tatsächlich scheint es also nicht unmöglich zu sein, bei frühzeitiger Planung eine bezahlbare Bleibe in Esslingen zu finden. Nur, da sind sich Anita Bauer vom Studierendenwerk, Birgit Rathmann vom AStA der Hochschule Esslingen und auch Studentin Nathalie Heldt einig: Für Nachrücker und Kurzentschlossene kann es durchaus mühsam sein, ein Dach über dem Kopf zu finden. Eine Notfallunterkunft gab es für solche Fälle in früheren Jahren: Da hat das Studierendenwerk Feldbetten in Zimmern von Studis angeboten. Da dieses Angebot allerdings von den Erstsemestern nie angenommen wurde, fällt diese Option jetzt weg.