Esslingen Reges Treiben herrscht zurzeit in der Frauenkirche. Hier startet am Sonntag die zehnte Vesperkirche mit einem Eröffnungsgottesdienst, zu dem auch Gerlinde Kretschmann kommt. Damit am Sonntag die Tische gedeckt sind, haben Schüler des Beruflichen Ausbildungszentrums Esslingen (BAZ) gestern rund 70 Tische im Kirchenschiff. „Die Schüler helfen gerne“, sagt Ausbilder Thomas Riemann. Die Wertschätzung, die man ihnen entgegenbringe, sei eine tolle Sache. Wie in vergangenen Jahren werden sie in der Vesperkirche auch im Service mit anpacken.

Während die Schüler aufbauen, gehen zahlreiche Helfer ein und aus. Durch das große Engagement von