EsslingenMarkus Raab war 16 Jahre lang im Esslinger Rathaus als Bürgermeister für Ordnungswesen, Soziales, Schule, Kultur und Sport verantwortlich – kommenden Dienstag wird er von Oberbürgermeister Jürgen Zieger in den Ruhestand verabschiedet. Doch zuvor soll der Gemeinderat möglichst noch die Nachfolge klären. 14 Kandidatinnen und Kandidaten hatten zunächst ihren Hut in den Ring geworfen, zwei zogen mittlerweile wieder zurück. Die verbliebenen zwölf Bewerber erfüllen zumindest formal allesamt die Anforderungen, die für dieses Amt gestellt werden. Ob der Gemeinderat am Ende unter den drei Frauen und neun Männern die geeignete Person für dieses