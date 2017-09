Anzeige

(red) - Die Mettinger Katholiken hatten vor 40 Jahren ein Problem: Das Lokal Traube war geschlossen worden, und die Gemeinderäume unter der katholischen Kirche St. Maria waren für viele Gemeindeaktivitäten einfach zu klein. So entstand die Vision eines eigenen Gemeindezentrums, das nun seit 40 Jahren besteht. Das wird mit einem Festgottesdienst am Sonntag und einer Ausstellung gefeiert.

Ein neues Gemeindezentrum zu bauen, das erschien damals undurchführbar zu sein. Es fehlte an Geld - und ein Bauplatz in der Nähe der Kirche, groß genug für einen etwa 200 Quadratmeter großen Saal, war auch nicht in Sicht. Doch die