Geldsegen für einen Lottospieler aus dem Kreis Esslingen: In der Glücksspirale hat er die lebenslange Sofortrente von 7500 Euro gewonnen. Der bisher noch unbekannte Spieler hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag Fortuna auf seiner Seite. Die Gewinnzahl 5706115 stimmte exakt mit den sieben Ziffern seiner Losnummer überein. Der Coup des Schwaben ist der erste baden-württembergische Rentengewinn des Jahres. Er hat nun 13 Wochen Zeit, seinen Gewinnanspruch in einer der Lotto-Annahmestellen im Land geltend zu machen. dob

Wer während einer EZ-Leserreise in Tibet unterwegs ist, verschwendet ob der fantastischen Eindrücke normalerweise nur wenige