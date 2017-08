Esslingen (red) -Über „Notgeld aus Esslingen“ während des Ersten Weltkrieges spricht Gerhard Kümmel am Dienstag, 5. September, ab 18 Uhr im Stadtmuseum im Gelben Haus, Hafenmarkt 7, in der Reihe „52x Esslingen und der Erste Weltkrieg“. Der Eintritt ist frei. Im Verlauf des Krieges wurde auch in Esslingen das Kleingeld knapp. Deshalb brachte der Gemeinderat im September 1917 einen 50-Pfennig-Schein als Kriegsgeld in Umlauf. Gerhard Kümmel berichtet über die Gründe und Hintergründe für die Ausgabe von Kriegsgeld und stellt die unterschiedlichen, in Esslingen ausgegebenen Notgeldscheine bis zur Hyperinflation von 1923 vor.

Anzeige /*