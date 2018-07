Kreis EsslingenDie Deutsche Telekom wird gemeinsam mit der Region Stuttgart, der Landeshauptstadt, den fünf Landkreisen und den 179 Kommunen das Glasfasernetz ausbauen. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Betriebe und 90 Prozent aller Haushalte eine Glasfaserleitung bis ins Haus oder ins Firmengebäude haben (FTTH/B-Anschluss). Dies vereinbarten die Telekom und die Vertreter von Kommunen und Region am Montag in einer Absichtserklärung. Die Telekom will dazu 1,1 Milliarden Euro investieren; von der gesamten Region werden 500 Millionen Euro erwartet, die auch als Sachleistung, etwa Leitungen oder Leerrohre, erbracht werden kann.

Lobeshymnen und Optimismus