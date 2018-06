EsslingenDie Vollsperrung der Geiselbachstraße in einem Jahr rückt näher. Dafür hat der Esslinger Gemeinderat nun auch die finanziellen Voraussetzungen beschlossen, indem er 5,5 Millionen Euro für den Neubau und die Sanierung des Kanalabschnittes in der Geiselbachstraße und Mittleren Beutau zwischen Altstadtring und Sulzgrieser Steige freigegeben hat. Die Finanzierung geschieht über den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Esslingen (SEE) und soll über die Abwassergebühren refinanziert werden.

Das Problem ist bekannt: Bei Untersuchungen vor etwa einem Jahr wurde deutlich, in welch schlechtem Zustand sich der historische Kanal befindet. Ohne eine