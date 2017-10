Ein kritischer Blick auf das Kanalgewölbe. Fachleute haben das gut 100 Jahre alte Bauwerk in den vergangenen Wochen genau untersucht und festgestellt: Es herrscht sofortiger Handlungsbedarf. Foto: oh

Von Christian Dörmann

Offenkundig sind die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen worden: Die Verbindung zwischen dem Altstadtring und den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummen­acker und Neckarhalde muss früher als bisher angenommen gekappt werden. Allerdings nur kurzfristig für drei Tage, sofern das Wetter mitspielt. Vom 2. bis zum 4. November geht zwischen Geiselbachstraße und Sulzgrieser Steige nichts mehr und der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Als die Hiobsbotschaft die Öffentlichkeit Ende Juli erreichte, wonach die Geiselbachstraße wegen eines maroden historischen Kanals unter der Fahrbahn im nächsten Jahr für Monate gesperrt werden muss, ahnte wohl noch niemand von den Fachleuten im Technischen Rathaus, welches Ausmaß die Schäden im Untergrund bereits angenommen haben. Während der vergangenen Wochen haben Vermessungstechniker einen 3-D-Scan der Geiselbachverdolung gemacht und Fachingenieure haben auf Video den Zustand des mehr als 100 Jahre alten Gewölbes dokumentiert. Das Ergebnis: Der Kanal zwischen jüdischem Friedhof und Sulzgrieser Steige weist so gravierende Mängel auf, dass man mit ersten Reparaturen nicht bis zum nächsten Sommer warten darf. Nur so kann die Verkehrssicherheit bis dahin gewährleistet und können weitere Schäden verhindert werden.

Matten sollen helfen

Thomas Feiert, der stellvertretende Leiter des Esslinger Tiefbauamtes, spricht von gravierenden Mängeln am Hauptwasserkanal im oberen Teil der Mittleren Beutau, und ähnlich ist die Einschätzung mit Blick auf den Straßenzustand. Angesichts der unvermeidlichen Belastungen während des kommenden Winters und weil auf der Strecke viele Busse unterwegs sind, können dringende Sicherungsarbeiten nicht mehr warten. Das Problem ist laut Rathaussprecher Roland Karpentier: Der Kanal hat sich an einigen Stellen bereits abgesenkt und die Straßendecke sinkt mit. Dagegen wollen die Fachleute nächste Woche mit Matten und einer Ausgleichsschicht vorgehen, damit die Lasten auf der Fahrbahnoberfläche besser verteilt werden. Der zusätzliche Belag soll auch die vielen Schlaglöcher ausgleichen, um die dynamische Belastung für Straße und Kanal zu reduzieren. Sprich: Je weniger die Autos über die Straße rumpeln, desto mehr wird der Untergrund geschont. Und weil der zu schützende Kanal mitten in der Straße liegt, muss der betroffene Abschnitt vom 2. bis 4. November voll gesperrt werden. Für diese Zeit wird eine Umleitungsstrecke ausgeschildert (siehe Anhang zu diesem Beitrag) und Anwohner werden von der Stadt noch gesondert darüber informiert, wie sie am besten ihr Ziel erreichen.

Ob die Arbeiten tatsächlich innerhalb von drei Tagen abgeschlossen werden können, wird weniger von den Fachleuten, sondern ganz maßgeblich vom Wetter abhängen. Denn der zusätzliche Belag aus Bitumen kann nur bei Trockenheit aufgetragen werden. Sollte es also regnen, wenn die Belagsarbeiten anstehen, muss das ganze Prozedere um einen Tag oder auch ganz verschoben werden.

Die kurzzeitige Vollsperrung des Bereichs zwischen Geiselbachstraße und Sulzgieser Steige wird zumindest einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was die Bürger in den nördlichen Esslinger Stadtteilen nächstes Jahr erwartet. Begünstigt wird das Vorhaben im aktuellen Fall von den Herbstferien und durch die Brückentage, weil mit weniger Verkehr zu rechnen ist. Ansonsten laufen im Tiefbauamt derzeit die Vorbereitungen für die gesamte Sanierung des Straßenabschnittes zwischen Altstadtring und Sulzgrieser Steige auf Hochtouren. Von Mitte nächsten Jahres an soll der marode Kanal ausgetauscht und die Straße grundlegend erneuert werden. Dafür wird die Straße vermutlich für mehrere Monate voll gesperrt. Die Verkehrsplaner sprechen von einer „kaum lösbaren Aufgabe“, weil die geografischen Verhältnisse und die vorhandenen Straßenquerschnitte eine leistungsfähige Umleitungsstrecke fast unmöglich machen.

So geht es für Autos und Busse auf Umwegen zum Ziel

Den Schildern folgen: Die Umleitung zwischen dem Altstadtring und den nördlichen Stadtteilen RSKN führt von der Mülberger- und Wielandstraße in die Rotenackerstraße und weiter über die Kirchacker-, Barbarossastraße und den Alexanderbuckel zur Krummenackerstraße.

Buslinie 109: Während der Vollsperrung des Abschnitts zwischen der Geiselbachstraße und der Sulzgrieser Steige wird auch die Buslinie 109 den zuvor beschriebenen Umweg fahren müssen. Die Haltestellen Sulzgrieser Steige und Ebene werden daher nicht angefahren.

Nur noch Tempo 20: Wenn die Sanierungsarbeiten beendet sind, können Bus und Autos wieder durch die Geiselbachstraße fahren. Die Tonnagebeschränkung auf 7,5 Tonnen bleibt bestehen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf 20 Kilometer pro Stunde reduziert.