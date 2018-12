Anzeige

Esslingen (meb)Die Geiselbachstraße bleibt auch im kommenden Jahr halbseitig gesperrt, obwohl die Vollsperrung jüngst um ein Jahr auf 2020 verschoben wurde. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am Montag einstimmig beschlossen. Die Bürgerausschüsse der nördlichen Stadtteile hatten gefordert, die Straße nach Abschluss der aktuellen Bauarbeiten bis zum Beginn der Vollsperrung wieder in beide Richtungen zu öffnen. Doch die Stadtverwaltung hält das aus Sicherheitsgründen für nicht vertretbar – außerdem will sie das kommende Jahr für vorbereitende Arbeiten nutzen.