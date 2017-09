Von Melanie Braun

Esslingen - Dass die Geiselbachstraße im Sommer des kommenden Jahres voraussichtlich für mehrere Monate voll gesperrt werden muss, ist bekannt. Unklar ist jedoch noch, wie umfangreich die Reparaturarbeiten am Geiselbachkanal tatsächlich sein werden, die parallel zur Straßensanierung geplant sind. Nun hat ein Ingenieurbüro im Auftrag der Stadt die Verdolung des Geiselbachs untersucht – und bestätigt, dass einige Teile davon in keinem guten Zustand sind.

Kanal muss repariert werden

Der Abschnitt des Geiselbachkanals, der gerichtet werden soll, liegt genau unter der Geiselbachstraße. Hier wurde der Bach vor mehr als 100 Jahren verdolt und verläuft seither in einem bis zu 2,30 Meter breiten und 1,80 Meter hohen Sandsteingewölbe. Bei ersten Untersuchungen hatten Fachleute bereits erkannt, dass der Kanal dringend reparaturbedürftig ist. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass damit wohl eine Komplettsperrung der Geiselbachstraße im kommenden Sommer notwendig wird – ursprünglich hatte die Stadt für die Zeit der Fahrbahnsanierung nur eine halbseitige Sperrung geplant.

Bei den jüngsten Untersuchungen hat sich der erste Eindruck der Fachleute nun bestätigt. „Es gibt Stellen, an denen der Zustand nicht befriedigend ist“, sagt Uwe Heinemann, Leiter des Tiefbauamtes. Diese Schäden müsse man nun aber noch genauer untersuchen. Bei dem Termin im Geiselbachkanal haben Sachverständige den Schaden eingeschätzt, zudem haben Vermessungstechniker einen 3-D-Scan in der Geiselbachverdolung angefertigt und Fachingenieure haben den Zustand in dem Kanal per Video dokumentiert. Nun müsse das Material erst einmal ausgewertet werden, sagt Tiefbauamtsleiter Uwe Heinemann.

Zudem stünden weitere Untersuchungen an. So seien etwa noch Bohrproben geplant. „An den Oberflächen gibt es immer eine gewisse Verwitterung, aber wir müssen auch wissen, wie es darunter aussieht“, sagt Heinemann. So müsse geprüft werden, wie dick die Verdolung noch sei und ob der Mörtel noch in Ordnung sei. Schließlich müsse man ausschließen können, dass sich einzelne Steine lockern und herausrutschen. Die Standsicherheit müsse für die nächsten rund 30 Jahre gegeben sein. „So lange sollte es dann schon halten, wenn man das Projekt schon in dem Umfang angeht.“

Der Chef des Tiefbauamts geht davon aus, dass die Bohrproben in den nächsten ein bis zwei Monaten stattfinden könnten. Allerdings vermutet er, dass sich daraus kein ganz neues Bild mehr ergibt: Vermutlich werde mit den Prüfungen bestätigt, was man schon erkannt habe. Deshalb könne man bei der Stadt schon mit der Planung der Sanierungsarbeiten beginnen. „Aber wie tief und umfangreich diese dann sein müssen, werden wir noch sehen“, sagt Uwe Heinemann. Eine endgültige Aussage dazu könne man noch nicht machen.

Absehbar ist aber bereits, dass die Folgen der Baustelle für die Bewohner von RSKN einschneidend sein werden. Schon jetzt spüren sie die Auswirkungen der Großbaustelle an der Augustinerbrücke. Wenn die Geiselbachstraße komplett gesperrt wird, fehlt die Hauptverkehrsader in die nördlichen Stadtteile. Im Rathaus stellt sich derzeit die große Frage, wie diese Phase überbrückt werden kann. Naheliegend ist zum einen eine Umleitung über den Alexanderbuckel am Greut und weiter über die Barbarossastraße in Richtung Wäldenbronn. Zudem will die Stadt mit der Nachbarkommune Stuttgart über eine zeitweilige Öffnung der Tiroler Straße von Rüdern aus in Richtung Uhlbach verhandeln.

Fahrversuch durch Mittlere Beutau

Ebenfalls im Hinblick auf die drohende Vollsperrung der Geiselbachstraße im kommenden Jahr unternimmt die Stadt morgen einen Fahrversuch durch die Mittlere Beutau. Die Anwohner wurden angewiesen, am Vormittag nicht in der Straße zu parken, damit die Stadt testen könne, ob sie einen ihrer Linienbusse durch die Altstadtgasse fahren lassen könnte. Auch eine Alternativstrecke durch die Weinberge soll noch geprüft werden.

Der Geiselbach

Entwässerung: Über den Geiselbachkanal erfolgt die gesamte Entwässerung der Esslinger Stadtteile Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde (RSKN): Hier kommen Schmutzwasser, Regenwasser und Bachläufe zusammen und fließen als Mischwasser bergab. Es gibt kein anderes Gewässer, wo etwa Starkregen aus diesen höher gelegenen Stadtteilen im Norden Esslingens abfließen kann. Deshalb gibt es zwei große Rückhaltebecken an der Krummenackerstraße sowie ein Becken kurz vor dem Roßneckarkanal. Erst wenn Letzteres überlaufe, gelange das Mischwasser in den Roßneckarkanal, sagt Uwe Heinemann, Leiter des Tiefbauamtes. Ansonsten werde es kurz davor weiter geleitet zur Kläranlage in Stuttgart-Mühlhausen.

Verlauf: Seinen Ursprung hat der Geiselbach laut Heinemann im Prinzip im Bregelbach, der unterhalb der Katharinenlinde entspringe. Auf dem Weg gen Tal fließe unter anderem auch das Wasser von einigen Seitenquellen sowie von der Bewässerung der Felder in den Geiselbach. Im Bereich unter dem Marktplatz sei der Kanal teilweise mehrere hundert Jahre alt.