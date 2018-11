Anzeige

Esslingen (red) Das Merkel’sche Schwimmbad ist eines der schönsten Jugendstilbäder in Deutschland. 1907 eröffnet hat es bereits 110 Jahre auf dem Buckel und einiges zu erzählen. Einige dieser versteckten Schätze und Geschichten haben wir für diesen Artikel ausgegraben.

Ein Maskottchen namens Badler

Wer kann sich zum Beispiel noch an den „Badler“ erinnern? In den 1980er Jahren führten die Stadtwerke Esslingen für ihr Schwimmbad ein Maskottchen ein. Da das Wappentier der Stadt Esslingen ein Adler ist, fiel die Wahl auf ebendieses Tier. Der Reichsadler trug eine blaugelb gestreifte Badehose und wurde nach einem Vorschlag aus der Bevölkerung „Badler“ getauft. Nach einigen Jahren im Dienst fiel er dem Zeitgeist zum Opfer.

Geschlechtertrennung

In den Anfangsjahren des Merkel’schen Schwimmbads durften Männer und Frauen nicht zusammen baden. Die Geschlechter waren vielmehr getrennt, wobei den Männern deutlich mehr Badestunden zugestanden wurden als den Frauen. Mitte der 20er Jahre wurde dann das sogenannte Familienbad eingeführt. Zu festgelegten Zeiten durften Männer, Frauen und Kinder gemeinsam ins Bad. Heute darf in der historischen Schwimmhalle montags bis sonntags gebadet werden – und zwar egal von welchem Geschlecht.

Badewannen zum Mieten

Früher hatte nicht jeder ein eigenes Badezimmer zuhause. Besucher konnten deshalb Badewannen für eine begrenzte Zeit mieten. Das Wasser konnte man mit allerlei Zusätzen versehen. Beim „Stahlbad“ zum Beispiel wurde dem Wasser Eisen zugesetzt. Wer es duftiger mochte, konnte zwischen Fichtennadeln, Heublumen oder Kamille wählen. Ein Stück Seife kostete 5 Pfennige. Erst 1972 wurde der Trakt zur Cafeteria umgebaut.

Ein wahrer Zoo

Im Merkel’schen Schwimmbad wimmelt es nur so von Tieren. Sieben weiße Schwäne sind auf dem Bild über dem Hauptportal abgebildet. Auf dem Giebel spreizt ein gusseiserner Graureiher seine Flügel. Etwas links vom Haupteingang hängt ein Frosch gemütlich über einem ovalen Fenster und betrachtet die Besucher. Innen geht es munter weiter: Fische und Chamäleons tummeln sich an der Decke des Treppenhauses, drei lustige Frösche an der blauen Fliesenwand haben früher Wasser gespuckt. Wer genau hinschaut, entdeckt sicherlich noch mehr tierische Badbesucher.

Mehr über das Merkel’sche Schwimmbad und das heutige Angebot für Schwimmer, Bade- und Saunafans: www.swe.de/merkelsches-schwimmbad