So beliebt Hunde bei vielen Leuten sind, so unbeliebt sind ihre Hinterlassenschaften. Weil die stinkenden Tretminen für einigen Ärger gesorgt hatten, hat die Stadt bereits im Jahr 2014 Hundekotbehälter aufgestellt und den Bauhof mit der Entsorgung der Häufchen beauftragt. Das kam gut an - allerdings wurde in letzter Zeit verstärkt der Wunsch laut, noch mehr zu tun. Gestern hat der Verwaltungsausschuss deshalb einstimmig beschlossen, die Entsorgung weiter zu optimieren.

