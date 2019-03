EsslingenBei der 20. Auflage der jährlichen Aktion „ES putzt“ haben am Samstag fast 3400 Freiwillige, darunter auffallend viele junge Leute, zu Arbeitshandschuhen und Abfallsäcken gegriffen, um die Wege, Grünflächen und Straßenränder von all dem Müll zu befreien, den andere verloren, achtlos oder gar vorsätzlich dort weggeworfen oder deponiert hatten. Dank der hohen Zahl an Helferinnen und Helfern wurde mehr Abfall als im Vorjahr aufgesammelt. Wie in den Vorjahren hatten die Bürgerausschüsse den Frühjahrsputz in den Stadtteilen organisiert, die Koordination lag beim städtischen Grünflächenamt.

