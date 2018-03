Zu den Hauptverkehrszeiten ist stockender Verkehr auf der Bundesstraße 10 eher die Regel als die Ausnahme. Die Baustelle zwischen Sirnau und Deizisau hat die Lage in den vergangenen Wochen zusätzlich erschwert. Der Austausch der Mittel-Leitplanken läuft noch bis Anfang Juli als Tagesbaustelle, weitere Abschnitte folgen.

Gemäß der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen (RPS) in der Fassung von 2009 sind die Mittel-Leitplanken - in der Fachsprache sagt man heute Schutzplanken - auf Strecken mit mehr als 30 000 Fahrzeugen pro Tag gegen höhere Exemplare auszutauschen. So auch auf dem Abschnitt